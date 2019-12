Incidente sulla Fondovalle Tanaro: due persone in codice giallo, strada chiusa

Fondovalle Tanaro chiusa in direzione Mondovì con deviazione in centro a Carrù per un incidente stradale avvenuto verso le 10.30 di oggi 16 dicembre.

Lo scontro è avvenuto tra una vettura e un camion. Due le persone ferite, un 60enne, F.B., e una donna di 46 anni, S.V., entrambi elitrasportati al Santa Croce di Cuneo in codice giallo, per cui in condizioni di media gravità e non in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, oltre ai carabinieri e agli agenti di polizia locale per la gestione della viabilità in loco.