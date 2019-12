Cuneo, arrestato un 46enne incensurato: addosso aveva 15 dosi di cocaina confezionate per la vendita

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Cuneo, durante i consueti servizi di pattugliamento della città, ha arrestato D.A., 46enne di origini albanesi, incensurato, domiciliato in città.

L'uomo si aggirava in auto nei pressi di Largo De Amicis con fare guardingo, destando i sospetti degli agenti. Fermato per una perquisizione, aveva addosso, dentro un pacchetto di sigarette, in una tasca interna del giubbotto, 15 dosi di cocaina da circa un grammo ciascuna, confezionate e pronte per essere cedute.

In casa, durante la successiva perquisizione domiciliare, sono state trovate altre due dosi di droga e una katana, spada giapponese di cui è necessario denunciare il possesso, trattandosi di un'arma. La denuncia, però, non era mai stata presentata dal 46enne che, durante l'interrogatorio, ha continuato a negare le accuse che gli venivano mosse, come ha specificato il dirigente della Mobile Pietro Nen.

L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio e di omessa denuncia per il possesso della katana. E' stato sottoposto all'obbligo di dimora con permanenenza notturna.