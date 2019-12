Da "Rocky" a "L’attimo fuggente": gli speciali auguri cinematografici dell’Università del Gusto di Pollenzo

Una tradizione che si rinnova quella del videomessaggio natalizio prodotto dagli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che lo scorso anno consegnò ai propri canali social un messaggio cantato (dal coro dell’istituto) il cui titolo – "Stay hungry, stay gastronome" – richiamava il famoso discorso agli studenti di Steve Jobs, e che invece per gli auguri legati alle festività 2019 si è ispirato ad alcune tra le più celebri pellicole cinematografiche degli ultimi decenni.

A interpretarne i protagonisti – sulle note di una "Jingle Bells" rivisitata in chiave pollentina – nientemeno che alcuni tra i componenti del corpo docente dell’ateneo.

Il professor Simone Cinotto ha quindi vestito i panni di Sylvester Stallone nel suo celebre "Rocky", la prof. Maria Piochi e il pro rettore Nicola Perullo si sono messi alla prova con l’altrettanto famoso ballo tra Uma Thurman e John Travolta in "Pulp Fiction", il rettore Andrea Pieroni si è scoperto novello Robin Williams in "L’attimo fuggente", mentre i prof. Silvestro Greco e Luisa Torri hanno rievocato l’amore tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in "Titanic". I colleghi Michele Fino, Paolo Corvo e Gabriele Volpato hanno quindi portato sulla scena della mensa universitaria un rivisitato "Full Monty", mentre a chiudere la serie è arrivata Paola Migliorini, anche lei Uma Thurman, questa volta in "Kill Bill".

In coda – ovviamente – gli auguri del fondatore e presidente Carlin Petrini, per una simpatica iniziativa che in qualche modo conferma la natura del tutto peculiare di un ateneo capace di richiamare nelle sue aule oltre 300 studenti che ormai da 15 anni arrivano nella frazione braidese da ogni angolo del mondo, desiderosi di indagare le mille implicazioni di quella materia – la gastronomia – che ai piedi delle Langhe ha trovato dignità universitaria.