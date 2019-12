Mondovì: vietati botti, petardi, mortaretti e fuochi d'artificio

Come già stabilito da molti altri Comuni del Cuneese, anche Mondovì, in vista dell'imminente Capodanno, ha ricordato ai suoi cittadini e visitatori che "come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana nel territorio comunale è vietato l'utilizzo di botti, petardi, mortaretti o fuochi d'artificio".

L'articolo 4 del vigente regolamento vieta, infatti, di "sparare mortaretti o altri simili apparecchi", mentre l'articolo 40 (comma 1) determina che nell'ambito dell'abitato nessuno possa, senza speciale autorizzazione, "accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, petardi, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma".

Le multe riservate ai trasgressori delle norme che compongono il regolamento comunale arrivano fino a un massimo di 208 euro, oltre alle sanzioni penali e amministrative previste dalla legislazione vigente.