La pelle è il nostro organo più esteso. Quando la si nomina, si inquadra una parte del corpo che riflette più di altre non solo l’invecchiamento precoce, ma anche lo stress.

Per risolvere eventuali inestetismi ma soprattutto per prevenirli, è molto utile ricorrere all’integrazione. Quali sono i prodotti più efficaci? Quali i consigli per scegliere i migliori integratori per la pelle ? Se stai cercando una risposta a queste domande, nelle prossime righe puoi trovare alcune preziose informazioni.

Integratori a base di collagene

Quando si tratta di affrontare i primi segni dell’invecchiamento, possono rivelarsi molto utili gli integratori a base di collagene. Quando lo si nomina, si inquadra una delle proteine più presenti nell’organismo umano.

Il suo ruolo è cruciale: chiamarla in causa significa infatti considerare una delle principali componenti del tessuto connettivo umano. Nonostante sia prodotto naturalmente dal corpo, può essere assunto anche tramite integratori esterni. Prima di acquistarli, è opportuno controllare che siano contraddistinti anche dalla presenza di vitamina C, sostanza che ricopre un ruolo cruciale nell’assorbimento del collagene da parte dell’organismo umano.

Se si punta a prevenire i segni dell’invecchiamento, è opportuno iniziare a valutare l’integrazione già attorno ai 25 anni, quando la produzione fisiologica di collagene comincia a diminuire.







Integratori a base di acido ialuronico

L’acido ialuronico è uno zucchero prodotto naturalmente dal nostro corpo. Il suo ruolo è molto importante e riguarda il fatto di richiamare acqua ai tessuti, donando loro un aspetto turgido e luminoso.

In commercio si possono trovare diversi integratori caratterizzati da acido ialuronico che varia a seconda del peso molecolare. Molto importante è specificare che, molto spesso, questi prodotti sono contraddistinti pure dalla presenza di collagene.

Integratori a base di omega 3

Quando si parla di sostanze che aiutano a prevenire l’invecchiamento precoce e a sfoggiare una pelle dall’aspetto giovane e sano, è impossibile non chiamare in causa gli omega 3.

Questi acidi grassi essenziali - indi non sintetizzati dal corpo umano e assumibili solo tramite l’alimentazione - contribuiscono infatti a migliorare l’elasticità dell’epidermide che, in generale, appare molto più idratata.

Integratori a base di betacarotene

Non c’è che dire: la natura offre davvero numerose alternative quando si tratta di migliorare la bellezza della pelle. In questo novero è possibile includere anche il betacarotene.

Quando lo si nomina, si inquadra innanzitutto un eccellente antiossidante, capace di tenere sotto controllo l’attività dei radicali liberi. A tal proposito, è bene specificare che il betacarotene è uno dei migliori precursori della vitamina A, sostanza decisiva per l’uniformità dell’abbronzatura. Non è un caso che, molto spesso, si scelga di assumere integratori a base di betacarotene prima di affrontare le vacanze estive al mare.

Conclusioni

Gli integratori orali rappresentano una buona alternativa per ottimizzare la bellezza della pelle. Nonostante la loro efficacia, è bene non dimenticare mai alcune dritte di buonsenso quotidiano che permettono di sfoggiare una bella pelle.

Tra i trucchi più utili in merito è possibile citare il fatto di contattare un oculista non appena ci si rende conto di non vedere bene. Al di là dell’oggettiva importanza dell’efficienza visiva, è bene specificare che, se ci si sforza per mettere a fuoco le immagini, si apre la porta alla formazione di rughe.

Da non dimenticare è anche l’importanza di utilizzare un buon esfoliante almeno una volta alla settimana e l’adozione di abitudini sane anche per la salute, come per esempio l’addio alle sigarette, l’assunzione di verdure e l’apporto idrico costante (almeno 1,5/2 litri d’acqua al giorno).