Venerdì 4 luglio “Music Motion”: La magia della canzone americana rivive a Cortemilia

La 46ma Stagione Antidogma Musica, dal titolo “Multimedialità oltre il suono”, torna a Cortemilia, venerdì 4 luglio alle 21, nella Chiesa di San Francesco, con il concerto “Music Motion”, un viaggio musicale e narrativo nella storia della canzone americana della prima metà del Novecento.

Organizzato in collaborazione con il Comune di Cortemilia, l’evento vedrà protagonisti Mila Ogliastro (voce e narrazione) e Andrea Pozza (pianoforte), due artisti di grande spessore che porteranno il pubblico tra parole, note e racconti nel mondo raffinato di Fred Astaire.

Figura emblematica non solo per il ballo ma anche per la musica, Fred Astaire fu il primo interprete di moltissimi standard jazz americani, divenendo amico e confidente di compositori come George e Ira Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern.

Non a caso, Stanley Donen – regista del celebre “Cantando sotto la pioggia” – dichiarò: “La persona che i grandi compositori americani – Gershwin, Berlin, Porter – preferivano per far cantare le loro canzoni era Fred Astaire. Era proprio un vero musicista”.

Attraverso aneddoti, narrazioni e brani senza tempo, riporterà il pubblico nella New York degli anni ’30 e ’40, con un repertorio che alterna grandi classici a composizioni originali degli stessi Ogliastro e Pozza.

Il programma prevede, tra gli altri, brani conosciuti quali “Night and Day” e “All of you” di Cole Porter, “Cheek to cheek” di Irving Berlin, “He loves and she loves” di George Gershwin, Isn’t this a lovely day di Irving Berlin e molti altri tra cui quelli scritti di Mila Ogliastro “Prima” e “Waltz me on the moon” e da Andrea Pozza “Tango for rico” e “Blue Toy”.

Gli artisti

Mila Ogliastro, cantante jazz diplomata al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, ha un percorso artistico eclettico che parte da danza e teatro fino ad arrivare al jazz, studiando con maestri come Pietro Leveratto e Tiziana Ghiglioni. Ha partecipato a progetti di rilievo nazionale e masterclass con figure internazionali come Barry Harris e Denise King. È anche compositrice e arrangiatrice per il progetto “The Wisteria Suites”.

Andrea Pozza è uno dei più apprezzati pianisti jazz italiani, con una carriera internazionale che lo ha visto collaborare con giganti del jazz come Chet Baker, Lee Konitz e George Coleman. Pianista versatile e sensibile, ha suonato in tutto il mondo e pubblicato numerosi album, tra cui “Siciliana”, “I Could Write a Book” e “Gull’s Flight”.

Una serata all’insegna dell’eleganza, della musica colta e della memoria: “Music Motion” promette di essere non solo un concerto, ma una vera e propria esperienza immersiva tra parole, musica e storia.