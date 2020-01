Al via la seconda edizione della rassegna letteraria “Nautilus” a Bra

Comincia il 14 febbraio la rassegna letteraria che coinvolge alcune classi della scuola media “Piumati” e la Premiata Libreria Marconi di Bra, dopo il successo e l’entusiasmo generati dalla prima edizione che aveva visto la partecipazione dello scrittore Alessandro Q. Ferrari.

L’iniziativa, nata lo scorso anno da una proposta dell’intellettuale braidese Fausto Bailo, collaboratore esterno della libreria Marconi, mira a creare un ponte tra scrittori e giovani lettori coinvolgendoli direttamente in un dialogo diretto e coinvolgente.

Il famoso Nautilus di Verne e il viaggio epico e avventuroso legato al sottomarino stesso divengono in questo modo espressioni ed emblemi dell’esperienza immaginifica e avvincente legata alla lettura e alle emozioni che questa può regalare a lettori audaci e curiosi.

In una società sempre più digitalizzata, l’impellenza di moltiplicare le occasioni che avvicinino i giovani alla lettura, alla bellezza che si cela tra le pagine di un libro, è stata il motivo ispiratore dell’iniziativa che a sua volta mira a non restare isolata ma vuole fungere da spinta propulsiva e in questa prospettiva si colloca come stretta sodale del Salone del Libro per Ragazzi.

Il primo incontro nella mattinata del 14 febbraio prevede il dialogo tra Marco Magnone, con il suo libro “La mia estate indaco”, edito Mondadori, e gli alunni della 2A accompagnati dalla docente Zara. ​

Il secondo incontro avrà luogo il 2 marzo con lo scrittore Daniele Nicastro, autore del libro “Grande”, edito Einaudi Ragazzi, che converserà con gli alunni della 2C accompagnati dalla docente Bellinghieri.

La grafica è stata realizzata dal braidese Andrea Yokurama.