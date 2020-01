Popolazione in calo a Moretta, basso il numero delle nascite

Sono 4065 gli abitanti di Moretta al 31 dicembre 2019, diciassette in meno rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente.

A pesare sul calo dei residenti è il basso numero di nascite, un fatto generalizzato sull’intero territorio nazionale, dove non si registravano così pochi nati dal 2006.La cicogna è “atterrata” a Moretta nel 2019 solo 17 volte: 9 i fiocchi azzurri e 8 quelli rosa. Di contro, i decessi sono stati 40 (21 uomini e 19 donne). Attualmente risiede aMoretta un solo ultracentenario. La statistica dell’ufficio demografico fa segnare inoltre 123 nuovi residenti in arrivo da altro comune dall’estero, a fronte di 117 immigrati. In controtendenza il numero di nuclei famigliari, salito in un anno, da 1737 a 1754. Quattordici i matrimoni celebrati in paese (9 con rito religioso e 5 con rito civile), e 5 le separazioni e i divorzi. Infine uno sguardo alla popolazione straniera: 327 i cittadini non italiani residenti a Moretta: le comunità più rappresentate sono quella albanese (107) e quella rumena(106), seguite da quella marocchina (20) e da quella indiana (18). I prospetti completi sul bilancio demografico sono reperibili sul sito del Comune di Moretta all’indirizzo www.comune.moretta.cn.it/archivio/news/MOVIMENTO-E-CALCOLO-POPOLAZIONE-RESIDENTE-ANNO-2019_502.asp