Incidente stradale a Peveragno verso le 18 di questo pomeriggio, giovedì 16 gennaio, all’altezza dell’ex Caseificio Valle Josina.

Stando alle prime informazioni sarebbe coinvolta una vettura all’intero della quale è rimasta incastrata, sembrerebbe in condizioni non gravi, una persona. Sul posto per prestare soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo e il 118.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.