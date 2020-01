Saluzzo, corso Italia deserta: i banchi del mercato aderiscono allo sciopero nazionale delle partite Iva

Corso Italia che il mercoledì pullula di banchi e di clienti, è oggi deserta.

Solo due banchi attivi contro i 64 normalmente aperti in questo giorno di mercato cittadino, nell’isola pedonale del centro.

Massiccia l' adesione anche a Saluzzo, oggi 22 gennaio allo sciopero nazionale delle Partite IVA, uno sciopero generale dei titolari di partita IVA.

Per dire “basta” dice il cartello esposto in centro che spiega la protesta e la mancata presenza dei banchi di abbigliamento e articoli vari, che hanno il posto in questa area mercatale.

Situazione normale invece per il settore frutta verdura alimentari. Tutto aperto in piazza Risorgimento e in piazza Cavour.