Unica Clinica Dentale: qualità, efficienza e assistenza al servizio del tuo sorriso (VIDEO)

A presentarcelo è il direttore scientifico, dott.ssa Rossella Sola : “L’implantologia si occupa di sostituire le radici dentali mancanti o perse con dei dispositivi artificiali che permettono di simulare le stesse funzioni che avrebbero le radici dentarie naturali. Per poter fare questo, nelle nostre due strutture di Cuneo e Mondovì svolgiamo interventi chirurgici dedicati per poter rimpiazzare questi elementi dentari mancanti o

Un altro servizio importante per cui si può fare affidamento su Unica Clinica Dentale è il carico immediato: “Quando dobbiamo sostituire un nuovo elemento dentario è possibile, in certi casi e quando abbiamo condizione ossee favorevoli, poter procedere subito alla protesizzazione di questo elemento dentario. Utilizziamo in maniera standardizzata la tecnica del carico immediato, procedendo prima con la parte chirurgica e, nell’arco della stessa giornata, alla preparazione del manufatto protesico in tre o quattro ore, in modo che il paziente possa già alla sera disporre dei suoi nuovi elementi dentari supportati da impianti”.

Anallergici, biocompatibili e coperti da garanzia di oltre dieci anni. Queste le caratteristiche principali degli impianti in titanio utilizzati da Unica Clinica Dentale. A parlarcene è Massimiliano Bortolan: “I nostri impianti vantano le più alte certificazioni internazionali per la qualità e sono approvati dalla FDA per il carico immediato su tutti settori della bocca. Gli impianti che si utilizzano nelle cliniche di Cuneo e Mondovì sono in titanio, sono completamente anallergici e biocompatibili con l’osso umano e sono coperti da garanzia di oltre dieci anni. Hanno uno specifico codice identificativo. Questo viene rilasciato all’interno di un passaporto implantare, consegnato dopo la chirurgia, grazie a questo passaporto il paziente può accedere a tutti i servizi che offre la nostra casa implantare in qualsiasi parte del mondo si trovi, sia in Italia che all’estero”.