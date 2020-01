Anche Monforte d'Alba entra nell'associazione "Turris" per la messa in rete delle Torri di Langhe, Roero e Monferrato

Si sia la torre campanaria all'auditorium, sia la torre Giovanna attaccata al palazzo Martina sono state accolte nel progetto dell'associazione Turris. È quanto accaduto a Monforte.

Il progetto Turris realizza la messa in rete delle Torri di Langhe, Roero e Monferrato. Tutto il circuito può essere consultato sul sito www.turris-piemonte.it.

Soddisfatto il sindaco di Monforte, Livio Genesio, che spiega: "Si va dalle strutture trecentesche di fortificazione e avvistamento ad opere principalmente dei Marchesi Del Carretto a quelle più tarde ad opera dei Visconti (in mattoni e di altre dimensioni), senza dimenticare casi isolati di torri gentilizie come Corneliano o ancora importanti ruderi come Santo Stefano Belbo che permettono una lettura storica del sito. Dunque siamo soddisfatti di essere entrati in questo circuito che, sicuramente, implementerà il turismo, la valorizzazione e la visibilità del paese".