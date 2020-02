A Fossano un cippo per non dimenticare i Martiri delle Foibe

Un Cippo per non dimenticare i Martiri delle Foibe sarà svelato, il prossimo giovedì 13 febbraio mattina, a Fossano in un luogo simbolo: la piazza di fronte all’istituto salesiano dedicata a Norma Cossetto che deve la propria intitolazione all’impegno dell’avvocato Anna Mantini, a lungo consigliere al Comune e alla Provincia di Cuneo – di cui è stata anche assessore – e attuale presidente del circolo culturale “Il Ragno”. Proprio quest’ultimo, assieme alla nuova amministrazione comunale fossanese e con il patrocinio provinciale, farà coincidere l’edizione dell’anno 2020 del Giorno del Ricordo degli Esuli e degli Italiani Istriani, Fiumani e Dalmati, torturati e uccisi nelle fosse comuni dai partigiani comunisti al comando di Tito, con uno speciale Monumento destinato a rafforzare, ora e per sempre, quel luogo di Memoria in prossimità della stazione ferroviaria cittadina.

“Si tratta di un passaggio decisivo perché la sorte terribile, toccata ai nostri Connazionali verso la fine del secondo conflitto mondiale e anche successivamente, rimanga impressa nelle menti e nei cuori soprattutto delle giovani generazioni, e in ciò il posizionamento del Cippo sul piazzale di fronte all’istituto scolastico e professionale salesiano assume un risalto non soltanto simbolico – dichiara Anna Mantini – Il crescente coinvolgimento di ragazzi e studenti, assieme ai loro insegnanti, e la partecipazione delle amministrazioni locali, a prescindere dell’orientamento politico mutato nel tempo, è un segnale, ormai irreversibile, del livello di consapevolezza raggiunto nell’analisi di un periodo storico, prima e dopo la fine della seconda guerra mondiale in Italia e nei Paesi del centro-est Europa, che abbiamo definito al pari di un libro con delle pagine strappate e da ricostruire senza paura della Verità vera. Ringrazio la dirigenza scolastica, gli alunni e le famiglie dei Salesiani, le associazioni combattentistiche e d'Arma per la loro adesione e partecipazione da subito confermata, la Provincia di Cuneo e il suo presidente Federico Borgna per il patrocinio accordato, e il Comune di Fossano con il Sindaco Dario Tallone per avere condiviso assieme al nostro Circolo la solenne dedica scolpita sul Cippo”.