Cuneo, controlli della polizia Locale: fermati nel centro storico due guidatori in stato di ebbrezza

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Cuneo. Il Comando ha programmato nuovi servizi, in particolare per il controllo della velocità e dell’autotrasporto in corso Francia, porta di accesso della zona sud della città, al fine di disincentivare il passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato e per aumentare la sicurezza dei pedoni.

Continuano anche i servizi serali, in particolare nel Centro storico, in corso Giolitti e nella zona del Movicentro: nelle scorse settimane sono state rilevate 2 guida in stato ebrezza ed è stato fatto intervenire il 118 per un ubriaco (a piedi) in piazza delle Uve.