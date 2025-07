Attenzione: in circolazione SMS fraudolenti che arrivano da enti come ASI o Centri per l'impiego

Un messaggio che invita a contattare un numero che inizia per 895.

Dovrebbe rispondere l'ASI (se non si fa attenzione si legge ASL, per cui questioni sanitarie) o anche il Centro per l'Impiego.

Non è difficile cascarci, ma attenzione: NON CHIAMATE IL NUMERO.

Si tratta di una truffa che sta circolando con insistenza, come ci hanno segnalato alcuni lettori in questi giorni.

Il prefisso telefonico 895 è utilizzato per servizi a pagamento che possono comportare costi molto elevati.

La maggiore tariffa addebitata all'utente chiamante (sono possibili differenti tariffe a seconda dell'operatore utilizzato) costituisce il corrispettivo per la remunerazione del fornitore di contenuti.

Sono numerazioni a sovrapprezzo i numeri inizianti con 89X ovvero 892, 894, 895 e 899.