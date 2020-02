Il Carnevale dei piccoli a Limone Piemonte

Dopo il grande successo di tutti gli eventi del Progetto “Limone For Family” di Dicembre 2019 e Gennaio 2020, grazie ai tantissimi turisti che hanno affollato il paese già a partire dall’Immacolata e per tutte le vacanze di Natale, gli Organizzatori si sono immediatamente messi al lavoro per l’evento carnevalesco dedicato ai più piccini.

Sabato 22 Febbraio dalle 14.30 alle 18 in Piazza del Municipio ci sarà un’animazione pensata proprio per i bimbi dell’Asilo e della Scuola Primaria dedicata al Carnevale che resta sempre la festa più amata dai piccoli per la possibilità di vestirsi con i loro costumi preferiti, di lanciare coriandoli e stelle filanti e di divertirsi con i loro amici.

Ad animare il pomeriggio per far divertire bimbi, genitori e nonni ci sarà il Team di “Zenzero”, il gruppo di animatori guidato dal coinvolgente Andrea Caponnetto.

Non ci si potrà proprio annoiare perché tante saranno le attività preparate per i bimbi e le loro famiglie: ci saranno 2 “truccabimbi” che coloreranno gratuitamente il viso dei piccoli con le loro decorazioni preferite, il laboratorio creativo “costruisci la tua maschera”, le letture animate ed i giochi musicali a squadre.

Essendo carnevale non potrà mancare la sfilata dei piccoli mascherati sulla piazza di Limone, con premiazione dei travestimenti più originali e simpatici, ma anche tanti “gadget” ed omaggi distribuiti gratuitamente ai bimbi partecipanti per cui invitiamo genitori e nonni ad accompagnare i loro piccoli sulla Piazza di Limone per divertirsi tutti insieme.

Per tutti quanti sarà poi distribuito gratuitamente lo zucchero filato.

Tutte le animazioni del pomeriggio sono totalmente gratuite.

Anche questo evento di “Limone For Family” è possibile grazie all’organizzazione della Scuola Sci Limone in collaborazione con la Pro-Loco ed il Comune di Limone ed al sostegno dei tantissimi Sponsor privati che sostengono questo Progetto che, giunto alla sesta edizione, si è rivelato vincente per rendere Limone Piemonte un paese sempre più accogliente per le famiglie ed i loro bambini e ragazzi.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo in quanto, in quel caso, gli animatori aspetteranno i bimbi ed i loro accompagnatori nel salone dell’Anfiteatro delle Scuole Elementari di Limone Piemonte con lo stesso orario.

Per informazioni ed aggiornamenti ci si potrà rivolgere all’Ufficio Turistico di Limone tel: 0171/ 925281.