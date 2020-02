Doppio intervento dei vigili del fuoco per due auto cappottate a Cherasco e Marene

I vigili del fuoco cuneesi sono dovuti intervenire nella notte tra sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio per due episodi analoghi.

Il primo incidente è avvenuto intorno a mezzanotte a Marene sulla strada Reale, Strada provinciale 165. Il secondo a Cherasco sulla Sp 661 alle 2,45.

In entrambi i casi i soccorritori sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza dei veicoli a causa di cappottamento. Non si registrano feriti gravi. Sul posto in entrambi casi l'equipe medico sanitaria del 118 e forze dell'ordine per la gestione della vibilità e i rilievi del caso.