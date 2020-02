Nizza: al via l'asta per gioielli e oggetti d'oro. Ecco come partecipare

Un appuntamento da non perdere quello di Nizza fissato per giovedì 27 febbraio: un'asta di gioielli e oro davvero ghiotta per gli amanti del settore. L'asta sarà preceduta da un'esposizione dei preziosi dalle ore 9.00 fino alle ore 11.30, per consentire agli acquirenti di verificare lo stato dei lotti messi in vendita.

L'asta è aperta a tutti e si svolgerà a partire dalle 13.30 in via Gioffredo n.43 al primo piano dell'immobile del Crédit Municipal di Nizza.

Il catalogo degli oggetti in vendita all'asta, che si terrà sotto la guida dei banditori Wetterwald e Rannou-Cassegrin, è disponibile sul sito http://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.htmlhttp://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.html

