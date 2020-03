Moretta, ordinanza contro i proprietari “maleducati” che non raccolgono i bisogni dei propri cani

Troppi escrementi di cane imbrattano le strade, i marciapiedi, i portici e i giardini di Moretta. La Giunta comunale ha perciò emesso un’ordinanza che esorta i “maleducati” proprietari a raccogliere con gli appositi sacchetti le deiezioni dei propri animali a quattro zampe dal suolo pubblico e a gettarli nei cestini per la raccolta rifiuti distribuiti in città.

L’ordinanza è stata formulata soprattutto in base alle numerose segnalazioni fatte dai cittadini che hanno rimarcato l’eccessiva presenza di escrementi, spesso anche “liquidi” nei vari luoghi pubblici. Oltre a essere un motivo di cattivo decoro per Moretta, questo mancato atto di civiltà rischia anche di minare la salute dei cittadini stessi.

Il Comune quindi chiede ai proprietari dei cani di raccogliere le deiezioni degli animali, per quanto riguarda quelli “liquidi” di eliminarne le tracce con l’impiego di acqua per una maggiore igiene degli ambienti pubblici. Invita inoltre a non lasciare mai che il proprio cane vaghi da solo per la città a fare i suoi “bisogni”. I trasgressori della normativa andranno incontro a multe da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.

A Moretta sono poi presenti due aree dedicati ai cani una in via Fornace, compresa tra il campo sportivo e il campo da tennis, e l’altra in via Faule, adiacente alla stazione dei Carabinieri per l’incontro e la socializzazione dei cani.