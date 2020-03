Dogliani: Comune e Ascom collaborano per regolamentare il commercio itinerante

L’Amministrazione comunale di Dogliani ha emanato un nuovo regolamento per istituire quattro zone di sosta prolungata per il commercio su area pubblica.

L’iniziativa del sindaco Ugo Arnulfo e dell’assessore al commercio Antonio Bosio nasce dalla richiesta dell’Ascom Dogliani, che ha a sua volta accolto le segnalazioni di alcuni commercianti locali e - con una lettera del gennaio scorso – ha chiesto all’Amministrazione delucidazioni sugli ambulanti itineranti che regolarmente sostavano sul territorio comunale sforando i limiti massimi di permanenza previsti dalla normativa.

Grazie al lavoro congiunto di Amministrazione e Associazione di categoria, il nuovo regolamento prevede l’istituzione di quattro zone, in via sperimentale per il 2020, in cui sarà possibile effettuare il commercio in forma itinerante sostando nelle aree individuate per un massimo di 5 ore, anche spezzettate, tra le 9 e le 19 per tutti i giorni della settimana, salva l’indisponibilità della zona.

Le zone individuate sono il parcheggio adiacente la SP 661 al bivio di Sant’Eleuterio, il parcheggio adiacente la SP 661 nell’area denominata piazzale Solferino lungo salita Tanasso, il parcheggio a fianco della SP 661 in via Torino di fronte al civico 156 e il parcheggio a fianco della SP 56 in via Codevilla di fronte al civico 15.

«Dopo il nostro insediamento abbiamo portato alla luce alcune criticità e segnalazioni che stiamo cercando di risolvere con la collaborazione di tutti – commenta il sindaco di Dogliani, Ugo Arnulfo –. Pur mantenendo lo spirito del commercio itinerante, crediamo nella necessità di operare nel rispetto delle regole. Ringraziamo l’Ascom Dogliani per la cooperazione e le indicazioni: questo modo di operare ci sembra corretto e esortiamo a proseguire sulla strada della collaborazione».

«L’Amministrazione ha ritenuto giusto normare la situazione – ha spiegato Antonio Bosio, assessore al Commercio del Comune di Dogliani –. In assenza di un regolamento comunale era difficile far rispettare gli orari. Si tratta di una soluzione sperimentale e se sorgeranno criticità e osservazioni sarà possibile intervenire per migliorare le condizioni. Apprezziamo soprattutto la collaborazione positiva e trasparente con l’Associazione Commercianti, utile per collaborare ulteriormente anche in futuro».

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver accolto la nostra segnalazione in modo tempestivo e positivo – ha dichiarato Carla Maria Bruno, presidente dell’Associazione Commercianti di Dogliani –. Auspichiamo di poter proseguire su questa strada di collaborazione propositiva e costruttiva. Crediamo sia importante per il bene di tutti, commercianti, clienti e cittadini, operare nel rispetto delle regole».

«Siamo contenti del risultato raggiunto – ha dichiarato Fabrizio Pecchenino, responsabile fiscale di Ascom Dogliani –. Abbiamo appoggiato la causa dei commercianti che segnalavano questa anomalia e grazie alla volontà e al lavoro congiunto con l’Amministrazione sono stati fatti i passi opportuni per trovare una soluzione che riteniamo adeguata e che ha soddisfatto tutti».