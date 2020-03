Fossano: consulenza psicologica e servizi all'infanzia online con lo Sportello Orientamente

L'emergenza che stiamo respirando tocca diversi aspetti: salute, personale e pubblica, ma anche l'assetto economico attuale e futuro. Viviamo in uno stato di incertezza in cui la possibilità di progettare sta vacillando, così come il concetto di sicurezza: guanti per fare la spesa, distanze personali aumentate, mascherine per andare in farmacia, impossibilità di abbracciare chi amiamo. Per questo come persone prima, e professionisti sanitari poi, riteniamo sia importante per la popolazione avere l'opportunità di confrontarsi ed essere ascoltati da dei professionisti.

In queste settimane come Sportello Orientamente di Fossano stiamo mettendo in campo una serie di iniziative per la popolazione.

Teleconsulto di supporto psicologico alla popolazione: Per la responsabilità civile che sentiamo di avere come professionisti sanitari, il nostro studio è stato chiuso per limitare i contagi, ma il nostro lavoro non si è fermato: continuiamo le nostre psicoterapie online attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Abbiamo aderito all'Iniziativa lanciata dall´Ordine Nazionale degli Psicologi #psicologionline mettendo a disposizione un primo colloquio di teleconsulto informativo e di supporto a titolo gratuito.

Uno schermo può privare il nostro lavoro di quella componente umana che passa per la comunicazione non verbale, ma abbiamo appurato l'utilità di avere uno spazio settimanale in cui poter trovare un professionista che ascolti e accolga le sensazioni e le emozioni che ci accompagnano ogni giorno: paura, rabbia, impotenza, incertezza, noia.

Servizi per bambini, adolescenti e famiglie che si stanno ritrovando a limitare lo sport, la scuola, le feste di compleanno e i momenti di svago con gli amici. L’equipe multi professionale dello sportello offre i seguenti servizi: supporto alla genitorialità, guida e supporto all'utilizzo di software e APP per bambini con disturbi specifici dell'apprendimento, promozione del contatto genitore-bambino attraverso il massaggio per arricchire la relazione, sessioni di educazione al gesto grafo-motorio per favorire le abilità manuali e dei prerequisiti scritto-manuali per i bambini in età prescolare.

Queste sono alcune delle attività che abbiamo messo in cantiere per la cittadinanza. Nelle prossime settimane verranno attivate nuove iniziative in linea con le esigenze che man mano andremo a raccogliere.

Per maggiori informazioni potete contattarci al 340-5315469,