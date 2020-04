Precisazioni dalla Casa Divina Provvidenza “le Perle” di Dronero: "La nostra priorità non sono le mascherine, ma tutti gli altri DPI"

Buongiorno Signor direttore,

sono Suor Lucia Moretti, la responsabile della Casa Divina Provvidenza “le Perle” di Dronero e vorrei rubarle qualche minuto per alcune precisazioni circa l’articolo uscito su “targatocn” il 06/04/2020 e riguardante la nostra Casa.

Tengo a precisare che chi ha scritto l’articolo (non firmato) l’ha fatto di sua iniziativa, non certo chiesto dalla sottoscritta! Non solo non l’avrei autorizzato, ma non avrei fatto mettere l’IBAN!

Tengo inoltre a precisare che il Sindaco Acchiardi, più volte ha telefonato per sapere se avevamo bisogno di qualcosa, e se Le ragazze, le Suore ed il personale stavano tutte bene!!! Ha mandato da subito 100 mascherine chirurgiche e 25 lavabili, ed in seguito anche disinfettanti igienizzanti, ed altre 200 mascherine, e tutt’ora si sta adoperando per farci avere materiale indispensabile per un’eventuale infezione da virus. Non ho parole per ringraziare di cuore il Sindaco e la sua Giunta!!!



E’ certo che se il virus arriverà dentro la nostra Casa sarà un disastro esattamente come in tutte le Case di Riposo in cui è entrato. Noi ospitiamo persone fragili, persone che il virus colpisce più facilmente perché hanno “meno difese”, e più soggette ad essere strappate ai loro affetti. La Regione Piemonte tramite la Protezione Civile ce ne ha consegnate 25 lavabili, una signora che vuole rimanere anonima ne ha donate 100, la Protezione Civile di Dronero ce ne ha donate 50, la ditta Mauli di Revello tramite un nostro caro amico 150. Stasera sono arrivate alcune telefonate e ce ne arriveranno ancora.

Ma adesso come adesso la nostra priorità non sono le mascherine, ma tutti gli altri DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che dobbiamo cercare di reperire al più presto per il personale e per le Suore in modo da tale da essere pronte a fronteggiare questo nemico invisibile e pericoloso.

Siamo in stretto contatto con il Sindaco e con l’assessore Chiardola per cercare di risolvere al più presto la situazione e poter così rispettare le linee guida che la Regione Piemonte e l’ASL CN1 stanno imponendo a tutte le Case di Riposo. Speriamo di riuscire a reperire sul mercato camici mono uso, copri scarpe, cuffie, saturimetro, termometro frontale….

Siamo convinte che la Provvidenza saprà indicarci la strada, proteggerci e donarci amici e benefattori che sapranno aiutarci e consigliarci. GRAZIE di cuore a tutti, e a tutti assicuro la nostra preghiera.

Approfitto ancora della sua pazienza per ringraziare la famiglia che già la settimana scorsa ci ha donato delle uova di Pasqua e un amico che ci ha inviato dalla Sicilia delle Colombe. Non abbiamo ancora consegnato alle Ragazze né le uova né le colombe perché domenica, che sarà Pasqua, sia una domenica speciale con una sorpresa indimenticabile per ognuna di loro. Toccheranno con mano che il virus ci ha isolate, ma l’amicizia e l’affetto sanno superare anche il COVID-19!

Suor Lucia Moretti