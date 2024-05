Racconigi, l’opposizione contesta i mancati ristori durante la pandemia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma dei membri del gruppo di minoranza del Comune di Racconigi.



***



Finalmente, la sera di lunedì 29 aprile, a Racconigi è stato convocato il Consiglio comunale. E di cose da chiedere, dopo oltre quattro mesi, ne avevamo tante, cosicché abbiamo posto 10 interrogazioni su argomenti importanti, molti dei quali ci erano stati segnalati dai cittadini.



Sui vari punti intendiamo tornare in seguito. Per ora ci preme informare i racconigesi su un fatto grave: la maggioranza del sindaco Oderda non è riuscita ad utilizzare tutti i fondi che le erano stati concessi dallo Stato in epoca di Covid per venire incontro alle necessità di famiglie ed imprese in difficoltà. In base alla rendicontazione presentata dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, il nostro Comune dovrà restituire 48.087 euro di ristori non utilizzati per solidarietà alimentare e 57.094 per ristori specifici. Siamo l’unico tra i Comuni vicini, grandi e piccoli, che non è stato capace di utilizzare tutti i fondi ricevuti o che dovrà restituire somme così elevate.

In margine a questi dati, che già parlano da soli, teniamo a sottolineare due aspetti.

Primo: in tempi non sospetti e fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, come lista di minoranza, avevamo chiesto, in più occasioni, di essere coinvolti in una commissione istituita ad hoc per individuare i destinatari ed allocare al meglio i contributi. Cosa che questa maggioranza NON ha mai voluto concederci.



Secondo: il Comune di Racconigi è stato uno tra i pochi in provincia ad aver preso direttamente in carico la gestione dei fondi e la distribuzione dei buoni. Racconigi ha fatto una scelta controcorrente che alla fine si è rivelata quella sbagliata. Anche su questo punto avevamo fatto presente la nostra contrarietà, senza essere ascoltati.



Resta quindi la pesante responsabilità politica, imputabile unicamente al sindaco Oderda e a questa maggioranza, di non aver saputo gestire e distribuire una somma di oltre centomila euro a famiglie, lavoratori, negozi ed imprese messe in difficoltà dall’emergenza covid.