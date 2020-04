Al via il contest fotografico #iorestoinlanghe per promuovere le Langhe in questo momento difficile

Al via #iorestoinlanghe, un contest fotografico online per dare visibilità alle colline di Langa anche in questo momento in cui non è possibile accogliere turisti

Il contest è organizzato da inLanghe, progetto digital che dal 2009 promuove in rete il nostro territorio e raggiunge attraverso i social media oltre 50.000 persone amanti delle Langhe e provenienti da ogni parte del mondo.



Il contest online, che si rivolge principalmente a utenti di Instagram e Facebook, ha preso il via il 1° di Aprile e sono già diverse decine le immagini prodotte e condivise online. #iorestoinlanghe ha già raggiunto migliaia di persone amanti delle Langhe in tutto il mondo. E siamo solo all’inizio.



L’iniziativa nasce per permettere a chi è residente in questo territorio, e che in questi giorni per causa di forza maggiore è a casa e possiede un account Instagram o Facebook, di contribuire a dare visibilità online alle nostre colline in un momento in cui purtroppo non è possibile ospitare turisti. Come? semplicemente scattando una foto o realizzando un video con il proprio smartphone e condividendolo online con alcuni accorgimenti.



“Da circa 15 anni mi occupo di sviluppare, per aziende ed enti, strategie di marketing digitale” dice Marco Prando, fondatore del progetto



digitale inLanghe “alcune delle quali finalizzate alla promozione turistica del nostro territorio. In questi giorni ho molti amici che, per diversi motivi e in diversi ambiti, si stanno rendendo utili. Ho cercato anch’io di capire come potessi in qualche modo dare un piccolo contributo.







Ho quindi pensato di mettere a disposizione del mio territorio il network



di inLanghe, che ho fondato nel 2009 e che in circa 10 anni ha raccolto



oltre 50.000 fan e follower innamorati delle Langhe, provenienti da ogni





parte del mondo. In modo del tutto spontaneo, solo grazie al passaparola digitale, hanno deciso di seguire i nostri social network”.



Partecipare al contest è semplice: è sufficiente possedere un account Instagram o Facebook, produrre un'immagine o un video che raffigurino una situazione di Langa (foto panoramica, foto di un piatto della cucina tipica, etc.) e pubblicare il contenuto online attraverso i propri account personali o aziendali, inserendo l’hashtag #iorestoinlanghe.







Le migliori immagini verranno quotidianamente selezionate e diffuse attraverso il network inLanghe



A differenza dei normali contest online, non ha purtroppo una data precisa che ne determina la fine, “Ci auguriamo che il contest possa terminare al più presto e che non sia più necessario utilizzare l’hashtag #iorestoinlanghe, perchè questo significherebbe aver superato questo periodo così difficile. Nel frattempo ci piace l’idea che chi vive nelle Langhe possa far parte di un progetto partecipato, in cui tutti possono contribuire alla promozione del nostro territorio”.





Chi volesse leggere il regolamento, lo potrà trovare sull’account Instagram ufficiale www.instagram.com/langhe,o su Facebook www.facebook.com/inlanghe,