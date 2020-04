L’officina Europneus di Savigliano è operativa e ricorda che dal 15 aprile inizia la data utile per il cambio penumatici

In ottemperanza al DPCM 22/03/2020, e successive integrazioni recanti le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Europneus opera e supporta i settori strategici/essenziali con l’assistenza sui mezzi di trasporto.

Per questo l’officina è operativa tutte le mattine dalle ore 8 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, e gli uffici sono sempre operativi dalle 8 alle 12.30 per prenotazioni e informazioni.

A tal proposito comunica che, allo stato attuale e salvo nuove disposizioni da Parte del Ministero dei Trasporti, dal 14 aprile verrà riaperta con l’orario a tempo pieno e ricorda che le date utili per il cambio degli pneumatici invernali rimangono quelle stabilite dal Codice della Strada, ossia a partire dal 15 aprile. Il consiglio è pertanto di sfruttare l’operatività degli uffici, prenotando in anticipo il cambio gomme onde evitare il sovraffollamento allo scadere dei termini.

Per quanto riguarda le operazioni di revisioni auto sono sospese fino al 13 aprile come da DPCM del 22 Marzo: al riguardo però va ricordato che le scadenze relative ai periodi indicati nel DPCM sono state prorogate di 90 gg e che rimane quindi tutto il tempo necessario all’espletamento della Revisione senza incorrere in sequestri e sanzioni.

Europneus da sempre sostiene e supporta i trasporti dei propri clienti, ponendosi a completa disposizione per tutte le necessità che questo periodo richiede.

Di seguito i riferimenti da tenere presente:

Telefono: 0172 712429

EMAIL: servizi@europneussrl.it

Ringraziando tutta la Clientela, lo staff di Europneus augura una Buona Pasqua con la speranza di uscire presto da questa emergenza.