Trinità, aperte le domande per il Baratto Amministrativo 2026

In seguito alla pubblicazione della delibera di giunta comunale del 14 gennaio 2026, l’amministrazione comunale di Trinità ha approvato ufficialmente il cosiddetto "Baratto amministrativo”.

Il progetto prevede la selezione di una serie di residenti contribuenti, maggiorenni e idonei al lavoro, dando loro la possibilità di svolgere una serie di interventi di pubblica utilità come la manutenzione, la cura e la pulizia di aree verdi, immobili e vari sedi sul suolo comunale. Tra le operazioni, si richiede anche di garantire la sicurezza della fruibilità cittadina.

Tali lavori di cittadinanza attiva saranno loro avvalorati, in cambio di un relativo sconto sui loro tributi dell’Imu e della Tari. Il tutto sarà valutato in relazione a quanto svolto durante il periodo previsto da aprile sino al prossimo ottobre 2026.

Sono quindi già disponibili sul sito del Comune l’avviso pubblico, il capitolato con tutte le informazioni e il modello di domanda per l’anno 2026 per partecipare allo stesso “Baratto”. La scadenza per partecipare alle selezioni è il 28 febbraio 2026. Il Baratto amministrativo, con l’individuazione di queste nuove figure, sarà un’operazione di partenariato sociale, che affiancherà, ma non sostituirà, gli operatori già assunti tramite il Comune.

L’avviso pubblico prevede che “la persona partecipante al progetto è tenuta a svolgere le proprie funzioni con la diligenza ‘del buon padre di famiglia’ e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve registrare la propria presenza su apposito registro, deve comunicare al proprio referente - tutor eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere le attività concordate”.

Il valore economico del singolo progetto è fissato in un massimo di 560 euro. Il valore equivalente per ora di attività è pari a 10 euro. L’Amministrazione Comunale ha stabilito inoltre che le giornate lavorative del baratto amministrativo saranno di 8 ore ciascuna per un valore di 80 euro per la realizzazione del progetto.

Il modello di domanda per partecipare alla selezione è inoltre disponibile all’Ufficio Tributi del Comune di Trinità, negli orari di apertura. Sempre la domanda dovrà essere redatta in carta semplice firmata e accompagnata da una copia del documento di riconoscimento, indirizzata al Comune di Trinità, come detto, entro il prossimo 28 febbraio. Può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ente o inviata via e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.Trinità.cn.it