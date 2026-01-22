I sindaci di Alba, Bra, Cavallermaggiore e Dolceacqua in visita allo stabilimento Biraghi

Una visita istituzionale all’insegna dello sport, della storia e dei valori condivisi ha visto protagonisti, nella giornata di ieri, Alberto Gatto, Sindaco di Alba, Giovanni Fogliato, Sindaco di Bra, Davide Sannazzaro, Sindaco di Cavallermaggiore, e Fulvio Gazzola, Sindaco di Dolceacqua, accolti presso lo stabilimento Biraghi, azienda leader in Italia nel settore lattiero-caseario.

A fare gli onori di casa, il Presidente Bruno Biraghi, che nel corso dell’incontro - pensato per celebrare il recente passaggio della Fiaccola Olimpica sul territorio - ha accompagnato gli ospiti in un percorso alla scoperta dell’azienda e di una passione che da sempre ne ispira la visione: quella per lo sport, inteso come linguaggio universale capace di unire le persone, trasmettere valori positivi e rafforzare il legame con i territori.

Momento emozionante della visita è stata la presentazione della collezione privata Biraghi di fiaccole olimpiche (Torino 2006, Beijing 2008, Vancouver 2010, Londra 2012, Sochi 2014, Rio 2016), un patrimonio simbolico raccolto nel corso degli anni che racconta la storia dei Giochi Olimpici attraverso uno dei loro emblemi più iconici. La collezione, simbolo dei valori di impegno, passione e inclusione che caratterizzano il mondo olimpico e che Biraghi sente profondamente affini alla propria identità, rappresenta un ponte ideale tra passato, presente e futuro.

Questa esperienza potrà presto essere condivisa anche con il grande pubblico: nel mese di febbraio, la collezione sarà esposta presso il Negozio Biraghi di Torino, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino autentici cimeli olimpici e vivere un’esperienza immersiva e memorabile, consentendo ai visitatori di scattare fotografie.

Il legame tra Biraghi e il mondo dello sport si inserisce in un percorso consolidato che va dalla sponsorizzazione del Giro d’Italia, simbolo del rapporto tra sport e territorio, fino all’attuale sostegno alle Nazionali Italiane di Calcio, passando per il ruolo di Official Supplier di Casa Italia PyeongChang 2018 in occasione dei XXIII Giochi Olimpici Invernali. Per questa occasione erano state realizzate le spillette commemorative brandizzate Biraghi, che sono state donate al termine dell’incontro ai sindaci, in ricordo della visita.

«L’incontro con il Sindaco di Dolceacqua è nato quasi per caso, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica sul territorio - ha commentato Bruno Biraghi. Lo sport ha accompagnato la mia vita personale e quella dell’azienda fin dagli inizi, come dimostra anche il mio ruolo di tedoforo a Dolceacqua, dove ho avuto il piacere di scoprire uno splendido borgo medievale. Nelle fiaccole olimpiche ritrovo i valori in cui credo: impegno, rispetto, passione e senso di responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Sostenere lo sport e il territorio significa investire nel futuro delle nuove generazioni e contribuire a costruire una comunità più consapevole e unita».

Nel corso dell’incontro, i sindaci hanno sottolineato il valore di questa visione condivisa.

«La collaborazione con realtà come Biraghi dimostra come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di valorizzazione del territorio e di educazione. È un messaggio concreto e positivo per i giovani», ha dichiarato Alberto Gatto, Sindaco di Alba.

«La sinergia tra istituzioni e imprese può generare valore duraturo per le comunità locali, rafforzando identità, coesione sociale, combinandole con l’attenzione alle nuove generazioni» ha aggiunto Giovanni Fogliato, Sindaco di Bra.

Gli ha fatto eco Davide Sannazzaro, Sindaco di Cavallermaggiore: «Il legame tra impresa, sport e comunità è un esempio virtuoso. Le fiaccole olimpiche raccontano una storia che parla anche di futuro, innovazione e responsabilità sociale».

«Il passaggio della fiaccola è simbolo di continuità tra generazioni - ha aggiunto Fulvio Gazzola, Sindaco di Dolceacqua. Ritroviamo questo stesso principio nell’impegno di Biraghi nel promuovere valori condivisi e nel sostenere il territorio».