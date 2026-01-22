Ad agosto un volo diretto da Cuneo a Sharm El Sheikh: si parte di martedì

Il tour operator BaoBab annuncia il potenziamento della propria programmazione estiva con l’apertura di un nuovo collegamento charter diretto tra l’Aeroporto di Cuneo e Sharm el Sheikh. Per tutti i martedì di agosto, i viaggiatori piemontesi e liguri potranno raggiungere la nota località del Mar Rosso con il massimo del comfort, evitando lunghi trasferimenti verso i grandi hub nazionali.

L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’Aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di "vacanza comoda".

“Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa,” spiega Alessandro Gandola, direttore della Business Unit BaoBab. “La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab.”

Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’Aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere i costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”.

“Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network” aggiunge Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport. “L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità”.

I pacchetti vacanza sono proposti con tariffe a partire da 819 euro e permettono di trascorrere una settimana all’insegna del relax, grazie a una formula tutto incluso, e con la possibilità di vivere sport, escursioni e divertimento.

Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia Top Seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia.

Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente.