Ospedale di Cuneo, il totem dell'Accettazione e delle Casse fuori uso da giorni

Dallo scorso venerdì 16 gennaio il totem dell'ospedale di Cuneo collocato nella zona E, quello dell'Accettazione e della Cassa, è fuori uso.

Si sperava in una risoluzione rapida, in una riparazione già nel corso di lunedì 19 gennaio, ma così non è stato. Il totem non è utilizzabile e lo schermo dove si vede se è il proprio turno e a quale sportello rivolgersi, è spento.

Per le prestazioni, che vanno da quella ambulatoriali alla radiodiagnostica alle prestazioni in regime privato fino ai ricoveri, si prende il numerino come si fa in macelleria e si viene chiamati a voce da una dipendente che tiene nota del numero appena servito, per poter procedere con quello successivo. E' sempre lei a dire in quale sportello andare, tenendo d'occhio quello che si libera.

Niente di grave, solo qualche difficoltà logistica per il riassetto di un'area dove transitano centinaia e centinaia di persone ogni giorno.

Nel blocco E si fa tutto. Qualunque sia la prestazione per la quale si entra in ospedale, si passa dagli sportelli dell'area arancione, dieci in totale, dove gli operatori registrano la presenza, fanno pagare e indicano dove andare per la visita o per l'esame.

Pare che il problema che ha messo KO il sistema non sia risolvibile e si debba quindi procedere con la sua sostituzione. Se tutto andrà bene, non sarà prima della metà della prossima settimana.

Poco male, la gentilezza e la professionalità del personale rendono il disagio meno evidente. Sembra solo di essere tornati indietro di un decennio.