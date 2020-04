Canalis Agricoltura di Scarnafigi offre il suo contributo all’emergenza COVID-19

Mentre ci si ingegna a mandare avanti le attività, tutte colpite da questa grave situazione sanitaria, è possibile anche fare qualcosa per contribuire in prima persona alle tante e importanti necessità che ogni giorno vengono evidenziate.

Nata nel febbraio del 2010, questa azienda si è subito distinta per l’obiettivo di diffondere e migliorare l’uso delle più moderne tecniche di nutrizione e difesa delle colture agrarie. Per questo, Canalis Mattia ha stretto importanti partnership con i principali marchi dl settore, per poter mettere a disposizione dei clienti il meglio dei prodotti e dei mezzi tecnici nei settori dell’orticoltura, del florovivaismo, ma anche nelle colture in pieno campo, in frutticoltura, nelle coltivazioni fuori suolo e nel verde ornamentale.