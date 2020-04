Crescono a Fossano i casi positivi al Covid-19: toccata quota 33

Sono 33 le persone attualmente positive al Covid-19 sul territorio fossanese.

Un nuovo aumento registrato nei dati diffusi dal Comune di Fossano sulla base delle comunicazioni della Regione Piemonte che conferma che sono invece 4 le persone ormai guarite e 2, purtroppo, i deceduti.

Le persone in isolamento fiduciario sono, al momento attuale, 33, mentre 98 cittadini hanno già terminato la quarantena in cui erano stati posti o per aver avuto contatti con pazienti positivi o per essere rientrati alla loro abitazione da altre città o dall’estero.