Decreto Cura Italia, Monica Ciaburro: "Il governo delle dirette Facebook"

Un decreto di cura per l'Italia, per di più steso con l'apporto di tutti i nuovi “super comitati” creati da questo governo che non va d'accordo su nulla se non sul mantenimento delle loro poltrone, sarebbe dovuto essere snello e facile da comprendere. Ci troviamo immersi in norme e cavilli che solo i commercialisti potranno, con difficoltà ed ore di lavoro, risolvere.