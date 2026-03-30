Gli scout di Saluzzo: "Grazie a Verzuolo per il nuovo Spazio Giovani, ci siamo trovati benissimo"

Riceviamo e pubblichiamo.

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All’attenzione del direttore,

Siamo il Clan del gruppo scout Agesci Saluzzo 1 (ragazze e ragazzi dai 17 ai 20 anni) e nel fine settimana del 28 e 29 aprile 2026 abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati nel nuovo Spazio Giovani del Comune di Verzuolo, appena inaugurato.

Questo spazio, d’ora in poi, sarà utilizzato per varie attività sociali finalizzate a coinvolgere i più giovani, offrendo loro un luogo sicuro, accogliente e stimolante in cui incontrarsi e confrontarsi.

Come comunità di ragazze e ragazzi, ci tenevamo a ringraziare pubblicamente l’Amministrazione comunale e in particolare il vicesindaco Mattia Quaglia per il suo prezioso aiuto e per averci permesso di utilizzare i nuovi spazi per svolgere le nostre attività in un contesto così nuovo e ben organizzato.

I locali del nuovo Spazio, infatti, sono ben attrezzati e dotati di arredamento appena acquistato, pensato per rispondere alle esigenze dei giovani: le stanze ampie sono perfette per essere spazi di incontro e aggregazione, e la vicinanza sia alla stazione dei treni sia al centro cittadino lo rende facilmente accessibile a tutti.

In poche parole, ci siamo trovati benissimo, accolti in un luogo funzionale e stimolante che ci ha fatto trascorrere due giorni bellissimi.

Se capiterà di nuovo e sarà ancora possibile, non esiteremo a tornare: ringraziamo ancora tutta l’Amministrazione sia per l’impegno dimostrato verso i giovani e il territorio, sia per la prontezza nell’aiutare il nostro gruppo a trovare una struttura di appoggio.

Complimenti per il lavoro! Grazie, Clan Saluzzo 1