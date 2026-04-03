Il grazie del Partito Democratico di Racconigi alla Croce Rossa e ai medici di base

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Partito Democratico di Racconigi desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comitato locale della Croce Rossa Italiana e ai medici di medicina generale della nostra città per l’importante risultato raggiunto con l’apertura della nuova sede ambulatoriale.



A partire da lunedì 30 marzo, infatti, gli ambulatori dei medici di base hanno trovato nuova collocazione in via Giovanni Priotti, all’interno di un edificio messo a disposizione dal Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana. Una scelta che rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi sanitari territoriali, garantendo spazi più adeguati e funzionali sia per i professionisti sia per i cittadini.



Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Chiara Bellonio, alla dottoressa Chiara Bertola, al dottor Claudio Gazzera, alla dottoressa Paola Panero e al dottor Pietro Salomone, che ogni giorno svolgono con competenza e dedizione un ruolo fondamentale per la salute della nostra comunità.



Questo trasferimento è il frutto di una collaborazione virtuosa, capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini. La presenza della Croce Rossa come punto di riferimento rafforza ulteriormente il valore sociale e sanitario di questo nuovo presidio.

Come Partito Democratico di Racconigi, riteniamo che investire nella sanità di prossimità e sostenere i medici di base significhi rafforzare il diritto alla salute e la qualità della vita della nostra comunità. Continueremo a sostenere e promuovere iniziative che vadano in questa direzione."

Grazie,

Federico Soldati, Segretario Circolo PD - Sez. di Racconigi