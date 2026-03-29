Il grazie di un lettore al reparto di Endocrinologia di Savigliano

Riceviamo e pubblichiamo

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Egregio direttore,

desidero ringraziare il Dott. Gianluca Margiotta, la dottoressa Ilaria Bodini e con loro tutti gli altri medici, il personale infermieristico e il rimanente personale OSS e amministrativo del Reparto di Endocrinologia dell’Ospedale di Savigliano.

In particolare, evidenzio la loro grande professionalità unita ad una gentilezza davvero esemplare.

Il paziente è spesso in una condizione di fragilità, permeato di timori, ansia, ma nel Reparto sopracitato sono sempre riusciti a infondere fiducia, tranquillità, anche spiegando in modo calmo e paziente diagnosi e tutto il percorso di cura.

Davvero encomiabili!



Lettera firmata