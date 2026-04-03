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Al Direttore | 03 aprile 2026, 06:48

Un corso preparto che lascia il segno al Carle di Cuneo

Gravidanza, emozioni e competenza: il ringraziamento alle ostetriche Daniela Demichelis e Marta Riba per le quattro mattinate che hanno trasformato l’attesa in un viaggio di consapevolezza e serenità

Un corso preparto che lascia il segno al Carle di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore,

ho partecipato al corso preparto organizzato al Carle dall’Azienda ospedaliera di Cuneo e vorrei ringraziare le due professioniste che lo hanno condotto, Daniela Demichelis e Marta Riba, per la splendida esperienza che ci hanno regalato. 

Non solo ci hanno fornito informazioni utili e in molti casi, anche se noi siamo alla nostra seconda figlia, mai ricevute prima, ma ci hanno messo passione e umanità accogliendo e ridimensionando anche i momenti di sconforto che caratterizzano la gravidanza. 

Ho partecipato con poche aspettative, perché mi immaginavo di ricevere informazioni già avute e alla fine poco utili a livello pratico. In realtà sono state quattro mattinate che sono riuscite, nonostante non abbiano omesso nulla delle parti più dure e difficili del parto e del post partum, a far capire a me e alle altre future mamme che abbiamo le risorse per affrontare tutto e soprattutto che a Cuneo c’è una rete, forse unica nel suo genere, che supporta veramente anche in questo momento splendido ma complicato della vita.

Grazie alle ostetriche Daniela Demichelis e Marta Riba, coordinate da Federica Ferrero sotto la direzione del primario Andrea Puppo, per questo “viaggio” nella maternità che rimarrà, per sempre, un ricordo prezioso e una fonte da cui attingere nei prossimi anni.

Lettera firmata

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