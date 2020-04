Lutto a Borgo San Dalmazzo per la scomparsa di Primo Zuppanelli

E’ mancato ieri sera, venerdì 17 aprile, alla Casa Padre Fantino, Primo Zuppanelli.

Storico gestore del rifugio Remondino a fine degli anni ’80 e tra i principali animatori e organizzatori della sede locale del Cai. 79 anni, originario di Borgo San Dalmazzo, era una persona riservata ma conosciuta e apprezzata da tutti soprattutto per il suo impegno nel volontariato.

“Siamo molto addolorati perché la comunità perde una persona impegnata nel volontariato sia come Cai che come volontario in altri enti - commenta il sindaco Giampaolo Beretta -. Con il suo impegno ha contribuito a rendere migliore la città, perdiamo un amico che si è dato tanto da fare. Alla famiglia a nome dell’Amministrazione vanno le nostre condoglianze”.

“Dotato di grandissime qualità e di forza di era dotato di grandissime qualità di forza e resistenza fisica, fisico super atletico fino all'ultimo - commenta l’amico Fabrizio Magnaldi - convinto montanaro nell'animo e grande frequentatore delle nostre montagne da decenni”.