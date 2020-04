EGEA lancia l’innovativo servizio “Sportelloacasa” con una videochiamata sei immediatamente faccia a faccia con l’operatrice

Egea, la multiutility con sede ad Alba, divenuta sesto operatore a livello nazionale, lancia, prima in Italia, il nuovo servizio “#sportelloacasa”, la videochiamata che permette di dialogare “faccia a faccia” con una operatrice di sede, per informazioni su luce, gas, acqua e teleriscaldamento.

Un servizio innovativo che trasforma lo sportello da fisico a virtuale, nato proprio per rispondere in modo concreto all’emergenza di questo periodo e per continuare a restare vicini ai propri Clienti, in assoluta sicurezza per tutti. Un nuovo modo di rapportarsi ai propri interlocutori e per fornire informazioni sulle forniture di luce, gas, acqua e teleriscaldamento.

Alessandro Pasquero, Responsabile Commerciale di Egea sottolinea i punti di forza del progetto “Innovativo proprio perché è il primo, di questo tipo nel panorama nazionale nell’ambito delle multiutility e perché consente un rapporto faccia a faccia tra operatore e cliente, grazie alla videochiamata con una delle tante operatrici attive direttamente dalla sede centrale di Egea”. Del resto, non avrebbe potuto essere diversamente: fin dalle sue origini Egea ci ha messo la faccia e ha fatto degli sportelli aperti al pubblico e ben distribuiti sul territorio di riferimento il proprio tratto distintivo. L’ha fatto anche e soprattutto in periodi in cui gli sportelli sotto casa venivano chiusi dagli altri operatori che preferivano concentrare i loro servizi in pochi poli perlopiù in grandi centri urbani. Gli sportelli Egea sono così diventati e continuano ad essere, a maggior ragione in questo momento di emergenza sanitaria, presidi territoriali che esprimono prossimità e vicinanza. Non ultimo, l’azienda Top Utility bb2020 sul panorama nazionale in fatto di rapporto con i propri con i propri Clienti e con il territorio non poteva certo farsi trovare impreparata durante il lockdown.