Grosse novità da Dji e FIMI: arrivano M300 e la nuova versione dell’X8 SE

Ormai ci siamo, Dji è pronta a lanciare sul mercato il successore dello M200, un drone che praticamente non manca in nessuna guida all'acquisto , stiamo parlando dello M300 della linea enterprise. Ricordiamo che l’M200 era uscito nel 2017 e un aggiornamento del firmware era stato rilasciato nel 2019 per mettere una pezza agli imbarazzanti spegnimenti in volo dovuti a un problema della batteria (riscontrati anche sullo Inspire 2). A causa di questo inconveniente la CAA (l’equivalente nel Regno Unito della nostra ENAC) aveva sospeso i permessi di volo per gli operatori impegnati in operazioni ritenute a rischio. All’iniziativa della CAA ha fatto seguito quella analoga presa dalla LuftVO in Germania.

Per uso professionale e in situazioni di emergenza

Tornado all’M300 ci muoviamo ancora nel campo delle indiscrezioni ma ci sono valide ragioni, secondo i beninformati, che queste corrispondano a ciò che effettivamente caratterizza il nuovo drone che come il suo predecessore è un modello professionale ma pensato anche per l’impiego in situazioni di emergenza, tanto è vero che dovrebbe essere dotato di una telecamera termica per la visione notturna.

I motori

Una delle novità più interessanti riguarda i motori che dovrebbero essere installati nella parte inferiore dei bracci, quindi con le eliche rientranti in basso; ciò obbliga necessariamente il posizionamento dei gimbal camera abbastanza in basso rispetto al corpo centrale così che le eliche non invadano l’inquadratura. È chiaro che tutto ciò ha una certa influenza sul design e quanto si dice, non in meglio.

Autonomia di volo

Un grosso balzo in avanti è stato fatto per l’autonomia di volo rispetto all’M200, il nuovo drone può volare per 50 minuti o poco meno, conseguenza dell'aumento delle dimensioni delle batterie di circa il 40%. È previsto anche un nuovo radiocomando che richiama alla mente il Dji Smart Controller con monitor integrato.

Il nuovo drone FIMI X8 SE

Dalla Dji sposiamoci in casa FIMI, sussidiaria della Xiaomi che ha lanciato la versione 2020 del fortunato X8 SE. Vediamo quali sono le novità. Innanzitutto abbiamo 25 grammi in meno di peso: la dieta dimagrante ha comportato un miglioramento, seppur minimo, dell’autonomia di volo che permette di passare dai precedenti 33 minuti a 35.

È stato migliorato il segnale radio, la banda è sempre la stessa ma la potenza del segnale è stata aumentata di 5 dB. Miglioramenti sono stati apportati anche al protocollo TDMA. Tutto ciò comporta un incremento della distanza massima, si è passati da 5 a 8 km.

Nuovo sensore della camera

Il sensore della camera (risoluzione 4K) è più piccolo, restano invariati la risoluzione di 12 Mpx e l’apertura f.2.2, diversa la distanza focale che nella precedente versione è di 4.73 mm mentre nella nuova è di 3.54 mm. C’è il nuovo chipset Hisilicon ISP che comporta l’aggiornamento della modalità F-LOG e i parametri della camera modificabili. Se con la vecchia versione del drone si poteva usare una microSD da 64 GB adesso si è passati a quella da 256 GB.

Diciamo qualcosina anche sul ricevitore GNSS: è stata abilitata la ricezione della costellazione Beiduo. Quanto al sistema di mantenimento della posizione (VPS) che si serve delle telecamere verticali che inquadrano il suolo funziona fino a trenta metri di altezza.

Pilotato a vista

È opportuno ricordare che anche il nuovo X8 SE deve essere pilotato a vista come la precedente versione e non si deve superare l’altezza di 120 metri salvo ulteriori divieti. Vige il rispetto degli spazi aerei e relative limitazioni. Il pilota deve essere coperto da assicurazione e possedere il patentino per la categoria A1 - A3. Inoltre il drone deve avere il dispositivo elettronico di identificazione.