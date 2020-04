A Fossano la Rsistenza prosegue con Masca Teatrale (video)

A Fossano la Festa della Liberazione prosegue con l’iniziativa dell’associazione culturale Mascateatrale che ha messo a disposizione, sulla sua pagina Facebook, una serie di video prodotti - in remoto - dagli artisti, su richiesta della sezione locale dell’Anpi, in vista delle celebrazioni forzatamente virtuali di quest’anno.

“In occasione del 25 aprile – spiega Antonio Martorello – abbiamo aperto l'armadio dei ricordi per tirare fuori conchiglie e spine, cose belle e brutte ... Una volta guardate, le possiamo riporre nuovamente nell'armadio oppure regalarle ai nostri figli, ai nostri nipoti, che ci costruiscano il futuro”.

Così, cliccando su “Associazione Culturale Masca Teatrale” (https://www.facebook.com/associazionemascateatrale/) si possono trovare piccoli gioielli da ascoltare e guardare con calma in questi giorni – per molti - di forzato riposo. Una decina di artisti recitano insieme, seppure “a distanza”, il canto di Piero Calamandrei “Ora e sempre Resistenza”,

Annarita Martorello declama “Alle porte dei Salici” (Quasimodo);

Elisabetta Brizio recita "Avevo due paure" di Giuseppe Colzani;

Cristina Izzo interpreta alcuni brani de "Il Partigiano Johnny" di Beppe Fenoglio;

Federica Silvestro racconta la testimonianza di Silvia Gai contadina della Val di Susa,

Elisa Malgioglio la storia di Didala Ghilarducci, staffetta partigiana di Viareggio;

Laura Delsoglio la testimonianza di Annita Malavasi, “Laila”, Staffetta partigiana nell’Appennino Reggiano;

Sabina Panero interprta “Lena e il suo Giuanin”;

Bruna Delsoglio recita un commovente monologo tratto da "Io Vi Comando" di Antonio Martorello, riferito al tragico eccidio di Genola;

Marco Silvestro interpreta invece il ruolo di Lorenzo Perone, giusto tra le Nazioni, che condivise i suoi pasti con Primo Levi

Infine l’immancabile “Bella Ciao” che Masca Teatrale propone per pianoforte: al piano Enzo Brizio.

Siccome a teatro, per tradizione, si paga un biglietto, Masca Teatrale ha anche avuto l'idea di introdurne uno metaforico, un contributo da versare alla Fondazione Caterina Rovella per fornire di materiali igienizzanti le RSA del territorio. Ecco le motivazioni e le modalità spiegate da Antonio Martorello:

"Signori.... BIGLIETTO !!!!!!

Come quale biglietto? Li avete visti, no, i nostri video … si, quelli di Mascateatrale … “la masca che contagia”, bene, e adesso dovete pagare il biglietto!

No, non a noi … no. Ma per aiutare la lotta contro questo virus si!

Abbiamo pensato di avviare una raccolta fondi a favore della Fondazione “Caterina Rovella” per fornire le case di riposo di Fossano di igienizzanti e altro. La fondazione ha avviato una sua raccolta fondi e noi intendiamo dare una mano.

Come?

Intanto devolvendo tutte le quote di iscrizione della nostra associazione e poi chiedendo aiuto a voi.

Noi li abbiamo conosciuti bene gli anziani che la fondazione supporta, sono i più fragili tra i fragili, sono i malati di Alzheimer del territorio Fossanese e non solo.

Li abbiamo conosciuti quando li abbiamo frequentati per scrivere e mandare in scena “Raccontati la mia storia” e con loro abbiamo conosciuto gli infermieri, le o.s.s., le psicologhe,i medici, gli addetti alle pulizie, e tutti coloro che giorno per giorno si prendono cura dei nostri anziani … e vi assicuriamo che sono gente generosa e preparata, gente in gamba che ci ha accolto con cortesia e passione.

Qualcosa, molto, glielo dobbiamo.

Perciò aiutateci ad aiutarli … e se invece volete aiutare qualcun altro, va bene lo stesso, ma pagate il biglietto.

Come?

con un bonifico a Mascateatrale

( iban IT56F0617046320000001513328.)

noi aggiungeremo le nostre quote e verseremo alla fondazione, dando conto fino all'ultimo centesimo.

Oppure potete versare direttamente alla Fondazione Caterina Rovella,

( iban: IT77I0617046320000001551190.)

UNA COSA IMPORTANTE!! NELLA CAUSALE, SCRIVETE “BIGLIETTO”

Grazie"