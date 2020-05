Ancora un mese per partecipare al "Dardanello Giovani", premiazioni a settembre

L’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ allunga fino al 5 giugno i termini per partecipare al concorso giornalistico ‘Dardanello Giovani’. L’iniziativa dedicata alle ‘giovani penne’ prosegue ancora un mese per essere al fianco delle nuove generazioni, anche in un periodo così delicato: se, infatti, siamo ormai entrati nella cosiddetta ‘Fase 2’ dell’emergenza coronavirus, i ragazzi non possono ancora tornare sui banchi di scuola o nelle aule universitarie e l’associazione monregalese è al loro fianco con un progetto pensato per stimolarne la fantasia.

Il concorso è rivolto ai talenti del giornalismo di domani che possono partecipare raccontando ‘Emozioni e storie olimpiche’.

Il 2020, infatti, doveva essere l’anno delle Olimpiadi di Tokyo ma, come ormai è noto, la dichiarazione ufficiale di pandemia da parte dell’Oms ha portato Cio e Paese organizzatore a posticiparle.

Ai partecipanti, quindi, il compito di mettere in campo uno sforzo per immaginare le Olimpiadi del 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, che rappresentano già da ora l’evento della rinascita che tutti auspicano.

Il concorso ‘Dardanello Giovani’ è rivolto ai talenti della scrittura, divisi in due categorie: studenti di età compresa tra 16 e 20 anni della provincia di Cuneo e giovani di tutta la Penisola tra 21 e 30 anni.

Per la prima volta, l’iniziativa nel nome del grande Piero Dardanello allarga il suo orizzonte fino ai 30 anni, coinvolgendo così un bacino ancora più ampio e rendendo il premio sempre più competitivo ed interessante.

Il concorso, promosso con la preziosa collaborazione della Banca Alpi Marittime di Carrù, sponsor unico fin dalla prima edizione dell’iniziativa, prevede contributi in denaro per i primi tre classificati delle due categorie, con riconoscimenti tra i 100 e i 500 euro.

Inoltre, l’associazione ‘Piero Dardanello’ premierà anche la scuola di appartenenza del vincitore nella categoria studenti 16-20 anni, con un ulteriore contributo di 500 euro a sostegno dell’istituto scolastico.

Ai partecipanti al concorso viene chiesto, partendo da una delle tracce proposte e pubblicate sul sito dell’associazione ‘Dardanello’ (www.associazionedardanello.it), di produrre un elaborato inedito (formato testo, video, audio, webdoc) in lingua italiana che non dovrà superare le 9 mila battute di lunghezza e/o i 5 minuti di durata. Ogni lavoro deve essere corredato, pena l’annullamento della candidatura, di nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail e numero di telefono del concorrente.

Le tracce, che sono state impostate prima della notizia del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021, potranno essere adattate dai candidati a seconda dell’evolversi degli eventi e delle decisioni degli atleti alla luce del nuovo scenario prospettato.

I vincitori del concorso saranno individuati da una giuria altamente qualificata, formata da giornalisti appartenenti a testate nazionali e locali.

La premiazione avverrà durante la serata di gala del premio ‘Piero Dardanello’ che, a causa del perdurare delle misure restrittive dettate dall’emergenza coronavirus, non sarà a inizio giugno a Mondovì, come da tradizione, ma verrà organizzata nel mese di settembre.

Gli elaborati dovranno pervenire tassativamente entro venerdì 5 giugno 2020 al seguente riferimento: associazione culturale ‘Piero Dardanello’ via posta ordinaria presso Esedra (via Torino 43, 12084 Mondovì, CN), oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ‘segreteria@associazionedardanello.it’.

Intanto l’associazione prosegue, anche se a distanza, il lavoro per confezionare la rivista ‘Giornalisti Domani’, quest’anno esclusivamente in una versione digitale consultabile direttamente da casa, che raccoglie una selezione di articoli e commenti degli studenti che hanno partecipato al progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’, rivolto alle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa, giunta al quinto anno di attività e patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, si svolge con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dei diversi Comuni coinvolti; prima della chiusura delle scuole causa coronavirus, il progetto ha permesso a centinaia di studenti di comprendere al meglio i segreti dell’informazione e di appassionarsi alla scrittura giornalistica.

Una versione cartacea della rivista sarà distribuita a settembre, durante la serata di gala del premio ‘Dardanello’, con la speranza di poter tornare presto in aula.