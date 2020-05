Oltre 1500 iscritti ai convegni di E-mobility 2020

Il giorno 8 maggio 2020 rimarrà negli annali per l’Istituto “G. Vallauri” e ha segnato un’altra sua vittoria di cui andare fieri.

Se il Covid-19 non avesse colpito in maniera così feroce a livello planetario, E-mobility Fossano, arrivata quest’anno alla terza edizione, avrebbe potuto offrire una “tre giorni” (8-9-10 maggio) ricca di eventi in presenza e di stimoli, ma come dicevano i latini “ubi maior, minor cessat”.

Tuttavia, il compatto e tenace gruppo di E-mobility del Vallauri, ha deciso di non annullare l’evento in toto, ma invece, di snellirlo, di renderlo conforme alle richieste imposte dalle esigenze sanitarie proponendo due convegni, uno di mattina ed uno nel pomeriggio: il primo dalle 9.00 alle 12.00 aveva come titolo “La mobilità elettrica nel trasporto pubblico e privato” ed il secondo, dalle 15.00 alle 18.00 “Batterie per veicoli elettrici, stato dell’arte e prospettive future”.

Temi assai importanti (spostamenti, qualità dell’ambiente, trasporti su rotaie e non) legati a doppio nodo anche alle nuove esigenze che il Covid-19 imporrà alle nostre vite.

Sebbene via streaming sul canale YouTube di “Emobility Fossano” gestito (fra l’altro) con grande professionalità e senza il contatto diretto che così tanto manca a tutti noi, il risultato ottenuto ha superato anche le più rosee previsioni: i due convegni, aperti a docenti e studenti del Vallauri, Università, liberi professionisti ed ordini professionali (periti ed ingegneri) hanno registrato punte di visualizzazioni di 5500 utenti e connessioni di quasi 1500 utenti di mattina e numeri lievemente inferiori durante il pomeriggio.

Numeri da capogiro che hanno profondamente emozionato l’intero Istituto. E’ stata una giornata molto intensa, una vera e propria full-immersion potente, ricca di stimoli, riflessioni e proposte e con un parterre prestigiosissimo di esperti. Solo per citarne alcuni: il Cavalier Federico Vitali, l’Ing. Novarese del gruppo S.E.R.I , il Dottor Sordelli di Wolkswagen Italia, l’Ing. Marcozzi, segretario generale di Motus-E in diretta da Roma, l’Ing. Invernizzi (subissato di domande) collegato in diretta da Milano e Vice Presidente di Tesla Owners Italia, la Professoressa Bodoardo, ricercatrice e professoressa del Politecnico di Torino e l’Ing. Beghello in diretta da Genova, che nonostante la giovane età, è già una voce autorevole per ciò che concerne il lo studio del trasporto su rotaia (ha lavorato in Danimarca, in America e presso gli Emirati arabi).

Non possiamo inoltre dimenticare i sempre precisi ed eleganti interventi in apertura e in chiusura del convegno del Preside Paolo Cortese, quello dell’Avvocato ed Assessore alla Cultura del Comune di Fossano Ivana Tolardo incentrato soprattutto sull’argomento della tutela dell’ambiente e quello del Dottor Andrea Silvestri, direttore Generale della Fondazione CRC che ha sostenuto come la crisi che stiamo vivendo, possa essere vissuta anche come opportunità di rivedere le nostre posizioni su problematiche importanti quali ambiente e risparmio energetico.

Insomma, un convegno vigoroso, seguitissimo, ricco di esperti di fama internazionale che hanno avuto parole di elogio per l’Istituto Vallauri, di figure importanti del territorio cuneese e gestito con pertinenza da tutto il gruppo di E-mobility Fossano (Prof. Abate, Prof. Balocco, Prof. Cavallotto, Prof. Cornaglia, Prof.ssa Lubatti, Prof.ssa Manfredi, Prof. Russo come docenti interni e il Dott. Gianni Rinaudo e l’Ing. Antonello Bessone come esperti esterni): un segnale che fa ben sperare.