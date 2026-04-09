Bernezzo in lutto per Anna Maria Serra, ex maestra e assessore comunale

A Bernezzo l'intera comunità si stringe attorno alla famiglia Incrisse per la scomparsa di Anna Maria Serra, che si è spenta all’età di 71 anni.

Figura conosciuta e stimata in paese, insegnante di scuola elementare in pensione, aveva ricoperto il ruolo di assessore comunale dal 2014 al 2019, distinguendosi per l’impegno e l’attenzione verso la comunità locale.

A nome del sindaco Lorenzo Bono e di tutta l’Amministrazione comunale è stato diffuso un messaggio di cordoglio che ricorda il contributo offerto da Serra durante il suo mandato:

«Il Comune di Bernezzo si unisce, con profondo cordoglio, al dolore della famiglia Incrisse per la scomparsa di Anna Maria Serra, che ha rivestito il ruolo di Assessore del nostro Comune nella legislatura 2014-2019. L’Amministrazione comunale esprime la propria vicinanza e partecipa con affetto al lutto dei familiari, ricordandone con riconoscenza l’impegno e il servizio reso alla comunità bernezzese. Alla famiglia giungano le più sincere condoglianze da parte del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e dei dipendenti comunali».

Lascia il marito Francesco, i figli Micòl con Gabriele, Jacopo con Erica, Paolo con Elisa e i piccoli nipoti Nausicaa e Tommaso, il fratello don Eraldo e la sorella Nives con Peppino.



I funerali, provenienti dall’ospedale Santa Croce di Cuneo, saranno celebrati venerdì 10 aprile alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Bernezzo, dove stasera alle 19 verrà recitato il Santo Rosario.

La comunità bernezzese perde una persona che ha dedicato tempo ed energie alla vita pubblica del paese, lasciando un ricordo di disponibilità e senso di responsabilità istituzionale.