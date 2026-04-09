Alessandro Baricco a Verduno: “Sulla cura” per i 18 anni della Fondazione Ospedale Alba Bra

Si celebra il 18° anniversario della Fondazione Ospedale Alba Bra con un appuntamento di rilievo culturale: giovedì 23 aprile 2026, alle ore 17.00, Alessandro Baricco terrà l’incontro intitolato "Sulla cura" presso l’Auditorium dell’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" a Verduno.

Lo scrittore piemontese, tra le voci più autorevoli e originali della scena culturale italiana, affronterà il tema profondo della cura e della malattia nel contesto odierno. L’evento invita a una riflessione condivisa su cura delle persone, delle relazioni, dei luoghi e delle comunità.

L’incontro si configura come spazio aperto a tutti, parte dei festeggiamenti per i 18 anni della Fondazione, e unisce pensiero, parola e confronto collettivo.

L’appuntamento si svolgerà all’Auditorium dell’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero", confermando il ruolo dell’istituzione come polo di promozione culturale oltre che sanitario.