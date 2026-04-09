"Cuneo sta dalla parte dei diritti, della pace e della non violenza": Patrizia Manassero rilancia le parole di George Clooney

"Cuneo oggi è su tutti i più importanti giornali del mondo. Avremmo preferito per ragioni diverse, certo. Ma le parole di George Clooney ieri sono state forti, chiare e coraggiose". Con queste parole la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, ha commentato sui propri canali social l’eco internazionale suscitata dalle frasi pronunciate dall'attore americano nei confronti del presidente Donald Trump in occasione della visita in città.

George Clooney era infatti presente ieri a Cuneo per un evento pubblico che ha attirato l’attenzione di media italiani e internazionali. Durante il suo intervento, l’attore ha pronunciato parole forti sui temi dei diritti, della pace e della situazione internazionale, dichiarazioni che hanno rapidamente fatto il giro del mondo e acceso il dibattito pubblico.

All’indomani dell’incontro, la sindaca Manassero ha voluto prendere posizione con un messaggio chiaro e diretto: "Le parole di George Clooney ieri sono state forti, chiare e coraggiose — soprattutto in un momento in cui in molti, anche in Italia, scelgono il silenzio".

Un passaggio, quello sul silenzio, sottolineato con decisione dalla prima cittadina: "E il silenzio, davanti a certe parole, non è mai neutrale".

La sindaca conclude quindi ribadendo la posizione della città: "Io, come tanti, mi unisco alle sue: anche questa volta Cuneo sta dalla parte dei diritti, della pace e della non violenza".