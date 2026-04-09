Finissage “Storie dell’altro ieri” ad Alba: memoria dell’Alta Langa premiata

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 17.00, si terrà il finissage della mostra fotografica “Storie dell’altro ieri” di Malvina Manera e Celeste Oricco, organizzata dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe in collaborazione con Corso Torino 18 Professional Workshop.

Avremo con noi inoltre un gradito ospite, Michele Zese, giovane esperto in pratiche filosofiche, che ci aiuterà a comprendere e orientare la memoria tra i custodi del nostro tempo.

L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe assegnerà in questa occasione a Malvina Manera, Luigina e Teresina Martino il titolo di “Cavalieri ad honorem alla memoria”, per aver saputo egregiamente tramandare e preservare le memorie e le testimonianze dell’Alta Langa del secolo scorso.

Appuntamento quindi per sabato 11 aprile, alle ore 17:00 in Alba, Corso Torino 18. Ingresso libero e gradito, fino ad esaurimento posti.