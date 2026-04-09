“Tango della vita” della cuneese Erica Liffredo: anteprima RaiPlay per il Parkinson

Sabato 11 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, RaiPlay trasmetterà in anteprima nazionale il film “Tango della vita”, diretto dalla regista cuneese Erica Liffredo insieme a Krista Burane.
La proiezione andrà in onda su Rai 3 in prima serata dall’antemprima notturna del giorno precedente su RaiPlay, offrendo un messaggio potente di speranza e resilienza per chi affronta la malattia.
Prodotto da B&B Film, Rai Cinema e VFS Films, il lungometraggio intreccia storie personali di pazienti e caregiver con la passione del tango, trasformando la lotta contro il Parkinson in un inno alla vitalità umana.
L’evento si inserisce nel Festival Vita Festival e nel Roma International Film Festival 2024, confermando il talento della Liffredo, originaria di Cuneo, nel narrare temi universali con sensibilità locale.