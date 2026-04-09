“Prendiamo un caffè?” al Monastero di San Biagio di Mondovì diventa un appuntamento settimanale

Al Monastero di San Biagio di Mondovì l’appuntamento con “Prendiamo un caffè?” cresce e si consolida: da aprile l’iniziativa diventa settimanale, trasformandosi in uno spazio stabile di incontro, benessere e socialità dedicato alle persone over 65 e a chi se ne prende cura.

Dopo i primi mesi di attività, che hanno registrato una partecipazione calorosa e costante, il progetto evolve per rispondere ancora meglio ai bisogni del territorio e alla richiesta dei partecipanti di creare continuità, rafforzare le relazioni e offrire un presidio leggero ma significativo contro la solitudine.

Il prossimo appuntamento speciale è in programma mercoledì 16 aprile, in collaborazione con Bocce Quadre, per un pomeriggio all’insegna del gioco, della convivialità e della scoperta. I partecipanti potranno cimentarsi con le bocce e decorarle in modo personalizzato, in un clima informale e inclusivo.

Da lì in avanti, il calendario proseguirà con incontri settimanali ogni giovedì fino a fine maggio, alternando momenti di movimento dolce, musica, creatività e socialità. A guidare le attività saranno professioniste come Alberta Assandri per la danzaterapia, Federica Ramona per la musicoterapia e Viviana Falcade per l’arteterapia, oltre ad alcune uscite speciali sul territorio, tra cui quella presso Agritrutta.

“Prendiamo un caffè?” si conferma così uno spazio accessibile e accogliente, pensato per persone che convivono con fragilità legate alla memoria o al movimento e per chi le assiste. Qui non è richiesto “fare bene”, ma semplicemente stare insieme, condividere e sentirsi parte di una comunità.

Tutti gli incontri si svolgono il giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, e si concludono con una merenda condivisa. La partecipazione è gratuita, con un piccolo contributo di 2 euro per le spese della merenda.

Il progetto è promosso da Casa do Menor Italia ETS con il sostegno della Fondazione CRC, in collaborazione con i Comuni del territorio e i Consorzi CSSM e CSAC, e si inserisce nel più ampio percorso di cura e comunità attivo presso il Monastero.

Accanto a questo percorso, prosegue anche il ciclo di incontri gratuiti dedicati ai caregiver, in programma il martedì dalle 18.00 alle 19.30 al Monastero di San Biagio. I prossimi appuntamenti saranno il 14 aprile, il 21 aprile e il 5 maggio, con temi dedicati alle emozioni e alla relazione, ai cambiamenti imposti dalla malattia e alla ricerca di conforto e senso nel percorso di cura.



