Si chiude a Fossano la vicenda della aule contese: assegnate definitivamente all’I.C. Sacco

Con Delibera di giunta dello scorso 7 maggio la Giunta di Fossano ha deliberato che le aule contese tra i due istituti comprensivi cittadini verranno definitivamente assegnate all’Istituto Sacco.

La vicenda della “aule contese” ha origine nel passato e, precedentemente, l’assegnazione era su base annua.

A spiegare i passaggi che hanno portato all’assegnazione definitiva è l’assessore alla Scuola Donatella Rattalino con una nota ai giornali.

«Come assessore all'Istruzione penso che sia rilevante, in questo momento, puntualizzare e sottolineare alcuni passaggi riguardo le “Aule Contese”. Le prime tappe di questa contesa risalgono alla fine degli anni '90 quando la Scuola primaria “I. Calvino”, nel 1999, ha concesso in uso 2 aule alla Scuola Media Dante con l'obiettivo di fornire il miglior servizio scolastico possibile. Nel 2011 il numero di aule in concessione d'uso da un Istituto all'altro passa da 2 a 4. Con il passare, grazie all'operato e la professionalità degli insegnanti che sono riusciti a valorizzare il plesso e migliorare l'offerta formativa e grazie alla fiducia di molte famiglie, è raddoppiato il numero degli iscritti, fino ad arrivare al 2018 quando vi è stata una verticalizzazione degli Istituti Scolastici Fossanesi che ha portato alla nascita di due istituti comprensivi ben distinti: Istituto Comprensivo “F. Sacco” e Istituto Comprensivo “A. Paglieri”. Le Amministrazioni precedenti non sono state in grado di fornire delle risposte concrete e di trovare una soluzione definitiva portando così ad una concessione in uso senza delle fondate motivazioni se non quelle delle consuetudini, concessione che si è quindi rinnovata di anno in anno senza mai arrivare ad una soluzione definitiva creando notevoli malumori tra i due istituti. Fin dai primi mesi di mandato l'Amministrazione Tallone, anche grazie al mio interessamento, ha messo allo studio la vicenda coinvolgendo le dirigenti degli istituti in numerosi incontri e confronti sul tema, tavolo di confronto che non era mai stato istituito dalle precedenti amministrazioni che preferivano incontrare separatamente le parti in causa. Da questi incontri sono emerse le basi per la delibera di assegnazione definitiva che fa seguito ad una valutazione attenta e più equilibrata possibile in base alle esigenze di entrambi gli Istituti, in modo particolare anche alla necessità improrogabile di creare nuovi laboratori che sono indispensabili per la didattica»