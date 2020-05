Consiglio comunale a Caramagna Piemonte: sistemazione di Via Don Pignata e rifacimento della ciclopedonale in via Roma

Si è svolto ieri sera, lunedì 11 maggio, il consiglio comunale a Caramagna, in videoconferenza sulla piattaforma app Zoom, alla presenza di tutti i consiglieri comunali e della stampa locale.

Tre i punti all’ordine del giorno, due di bilancio e una variazione urbanistica al PRGC. Il primo prevedeva l’accertamento dell’avanzo di amministrazione 2019 che ammonta a 30.3000 euro. Il secondo punto, verificati gli equilibri di bilancio, prevedeva l’applicazione dell’avanzo spalmato nei vari capitoli di spesa.

L’amministrazione comunale, per voce del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Osella, ha proposto di utilizzare 220.000 euro nel capitolo strade/viabilità e 83.000 euro nel capitolo manutenzione/patrimonio. Più nello specifico verrà utilizzato per asfaltature, per il rifacimento della Ciclopedonale di Via Roma, nel proseguimento della sistemazione in ciottolo e pietra di Via Don Pignata, e per segnaletica stradale sul territorio.

Per quanto riguarda il patrimonio verrà sostituito il bagno pubblico in Piazza Castello, si procederà alla ristrutturazione dei locali Cucina/Salone e Bagni nel cortile del municipio, alla sostituzione di alcuni serramenti della biblioteca e del municipio, verranno realizzati alcuni percorsi all’interno del Bosco del Merlino, e un piccolo intervento ai locali del bar impianti sportivi.

Intanto proseguono i lavori di rifacimento dell’illuminazione pubblica del paese, lavori che verranno ampliati utilizzando i fondi del ministero dell’interno (euro 50.000) destinati al nostro comune, per andare a completare alcune zone ancora scoperte. In piazza Castello verrà realizzata una nuova area giochi, che andrà a sostituire l’attuale ormai usurata dal tempo, e la stessa verrà ampliata il tutto nell’ambito di una nuova sistemazione e messa in sicurezza dell’ingresso delle scuole. Questo intervento si è potuto realizzare, ha sottolineato il sindaco Maria Coppola, grazie ad un contributo di due privati e della Pro Loco.

Per l’emergenza Coronavirus lo stato ha già versato nelle casse comunali 23.000 euro utilizzati per i buoni spesa, la sanificazione degli ambienti e del territorio, le pulizie, e gli acquisti di attrezzature legate alla prevenzione del contagio. Inoltre dal bilancio 2020 sono stati impegnati altri 30.000 euro (dalla quota capitale dei mutui in essere) per l’emergenza sanitaria con la costituzione di un nuovo capitolo di spesa. La Regione Piemonte ha inoltre destinato a Caramagna euro 20.000 per il micronido, fondi che verranno utilizzati per alcuni piccoli interventi di manutenzione e per ridurre la quota alle famiglie. Infine, illustrato dall’assessore al bilancio Luigi Chiaraviglio, la proposta di mutuo per la ristrutturazione del Cinema Teatro Comunale (Polivalente), con un intervento molto grande di riqualificazione energetica, impiantistica e di abbellimento interno. Il progetto verrà illustrato in consiglio comunale come richiesto dai consiglieri comunali Gallo e Bono, quando sarà terminato. Ora siamo alla fase preliminare.

Mentre al primo punto la maggioranza a votato compatta con l’astensione della minoranza, in questo secondo punto la minoranza consiliare si è divisa con due consiglieri astenuti (Emanuel e Dalmasso) e due consiglieri hanno votato a favore (Bono e Panero) insieme ovviamente al gruppo di maggioranza che proponeva questa ripartizione di interventi.

Terzo punto, illustrato tecnicamente dalla segretaria comunale dott. Anna Negri, prevedeva la modifica al PRGC ai sensi art 17 comm. 12 lett B per modifica localizzazione opera destinata a servizio sociale e di interesse generale per maneggio ippoterapico e didattico della Tenuta Allea. Voto unanime del consiglio comunale. Al termine del consiglio il sindaco ha illustrato la situazione coronavirus sul nostro comune e il consigliere Becchio Gianfranco ha parlato della Casa di Riposo in questo momento difficile di contenimento e prevenzione della pandemia.